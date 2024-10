ARYZTA Aktie News: ARYZTA legt am Nachmittag zu

Die ARYZTA-Aktie konnte um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 1,64 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'118 Punkten liegt. In der Spitze legte die ARYZTA-Aktie bis auf 1,64 CHF zu. Bei 1,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 656'916 ARYZTA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2024 bei 1,83 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ARYZTA-Aktie 11,90 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.03.2024 bei 1,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 14,65 Prozent könnte die ARYZTA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR.

Voraussichtlich am 03.03.2025 dürfte ARYZTA Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von ARYZTA rechnen Experten am 16.03.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,153 EUR je ARYZTA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch