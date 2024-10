Alcon Aktie News: Alcon am Nachmittag stärker

Um 04:28 Uhr sprang die Alcon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 81,76 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 12'204 Punkten notiert. Die Alcon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 82,46 CHF aus. Bei 82,04 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 126'804 Alcon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 85,34 CHF. Gewinne von 4,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,28 CHF. Dieser Wert wurde am 15.11.2023 erreicht. Mit Abgaben von 25,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,240 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,253 CHF je Alcon-Aktie. Alcon liess sich am 20.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alcon ein EPS von 0,31 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alcon mit einem Umsatz von insgesamt 2.26 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 3,70 Prozent gesteigert.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Alcon veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Alcon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,60 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch