Alcon Aktie News: Alcon am Mittag mit Kursverlusten

Die Alcon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 77,52 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'790 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alcon-Aktie bisher bei 77,34 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,74 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 67'725 Alcon-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,34 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,24 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alcon-Aktie mit einem Verlust von 19,71 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,272 CHF. Im Vorjahr hatte Alcon 0,240 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alcon am 12.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Alcon 0,37 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,33 Prozent auf 2.13 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 03.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,68 CHF je Aktie in den Alcon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch