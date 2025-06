Aktien Schweiz Vorbörse: Schwächer erwartet - negative Vorgaben belasten

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag schwächer erwartet. Den negativen Vorgaben aus den USA und Teilen Asiens dürfte sich die Schweiz wohl anschliessen und damit den Negativtrend vom Vortag fortsetzen. Die positiven Effekte von der erfreulich niedrigen US-Inflation und den Fortschritten in den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China hätten rasch einer Ernüchterung Platz gemacht, sagte ein Händler. Es sei letztlich ja nur das vereinbart worden, was sich bereits abgezeichnet habe.

Zudem dürften die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten laut Händlern zusätzlich für Verunsicherung sorgen und den Risikoappetit der Anleger dämpfen. Die USA reduzieren aus Sicherheitsgründen ihr Botschaftspersonal im Irak. Grund dafür ist US-Medienberichten zufolge ein möglicherweise bevorstehender Angriff Israels auf den Iran. Der iranische Verteidigungsminister drohte in diesem Zusammenhang, Teheran werde im Falle eines Angriffs US-Stützpunkte in der Region angreifen. Derweil ist die Agenda für Unternehmensnews hierzulande ziemlich leer, so dass Impulse von dieser Seite fehlen.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 08.15 Uhr vorbörslich um 0,77 Prozent niedriger bei 12'221,34 Punkten. 19 der 20 SMI-Werte werden tiefer erwartet. Einzig für Sika (+0,5%) werden höhere Kurse gestellt.

Die stärksten Kursabschläge werden bei den Versicherungen Swiss Re (-1,8%) und Zurich (-1,8%) erwartet. Grund dafür ist die britische Barclays Bank, welche in einer Branchenstudie das Rating für Swiss Re auf "Underweight" von "Equal Weight" und für Zurich auf "Equal Weight" von "Overweight" gesenkt hat.

Ein klares vorbörsliches Minus weisen auch der Technologiewert Logitech (-1,4%) und die beiden Luxusgütertitel Richemont (-1,4%) und Swatch (-1,4%) auf. "Negative Vorgaben von der US-Technologiebörse und Enttäuschung über den Deal US/China lassen grüssen", meinte ein Händler.

Unter Druck stehen auch UBS (-1,0% auf 26,56 Fr.). Die Diskussion um die Kapitalanforderungen an die Bank dürften den Aktienkurs wohl noch einige Zeit belasten, heisst es am Markt. Auch wenn die Bestimmungen erst in zehn Jahren voll in Kraft treten, kommt die Regulierung am Markt nicht gut an. Derweil hat CFRA das Kursziel für die Aktien der Grossbank auf 31 von 27 Franken erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Auf den hinteren Rängen fallen die Aktien des Flughafen Zürich (+1,6% auf 235 Fr.) positiv auf. Barclays hat das Rating auf "Overweight" von "Equalweight" angehoben. Das Kursziel beträgt neu 255 Franken nach 212 Franken.

pre/uh