Aktien aus dem Sektor Erneuerbare Energien, die Anleger im Auge behalten sollten

US-Präsident Joe Biden hat sich den Klimaschutz auf die Fahne geschrieben und will die Stromerzeugung in den USA "sauberer" machen. Derzeit werden in den USA 60 Prozent des Stroms aus fossilen Brennstoffen, 20 Prozent aus Atomkraft und weitere 20 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt. Geht es jedoch nach dem Willen des US-Präsidenten, dann wird die Stromerzeugung in den USA bis 2035 CO2-frei sein.

Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, muss Kohle nun durch erneuerbare Energien, aber auch durch Atomstrom ersetzt werden. So sollen bereits im kommenden Jahr 22 Prozent des Stroms aus regenerativen Energiequellen wie Wind, Sonne, Biomasse, Erdwärme oder Wasserkraft stammen. Hierdurch eröffnen sich auch für Aktienanleger gute Möglichkeiten im Sektor erneuerbare Energien.

First Solar

"The Motley Fool"-Autor Travis Hoium hält die Aktie von First Solar für besonders günstig. Für die Aktie spreche unter anderem, dass das Unternehmen innerhalb der Branche eine der besten Gewinnmargen ausweise und schon langfristig profitabel arbeiten würde. Auch für das laufende Jahr habe das Management einen Gewinn je Aktie von 4,05 bis 4,75 US-Dollar in Aussicht gestellt. Derzeit notiere die Aktie beim 20,6-fachen der durchschnittlichen Ergebnisprognose für 2021 - das sei ein vernünftiges Niveau für ein wachsendes Energieunternehmen.

Laut Travis Hoium sind die Photovoltaik-Dünnschichtmodule von First Solar in der Herstellung kostengünstiger als Konkurrenzprodukte. Weiterhin spreche für das Unternehmen, dass es über enorme Cash-Reserven von 1,8 Milliarden US-Dollar verfüge. Ausserdem besitze es in den USA mehr Produktionskapazität als jeder Wettbewerber. Erst kürzlich seien zudem weitere Investitionen für zusätzliche Kapazitäten angekündigt worden, was das Ergebnis von First Solar nochmal verbessern sollte.

Angesicht dessen hält Travis Hoium die First Solar-Aktie für einen guten Wert und sieht Möglichkeiten für weiteres Wachstum oder Kapitalrückflüsse an die Aktionäre.

Proterra

Ein mögliches Schnäppchen könnte laut "The Motley Fool"-Autor Howard Smith ausserdem die Proterra-Aktie sein. Der US-Hersteller von batterieelektrischen Nahverkehrsbussen sowie elektrischen Ladesystemen ist erst im Juni mittels eines SPAC an die Börse gegangen.

Nachdem das Unternehmen im Jahr 2020 einen Umsatz von fast 200 Millionen US-Dollar erlöste, waren es im ersten Quartal 2021 allein schon 54 Millionen US-Dollar. Dies stammte von 48 ausgelieferten Fahrzeugen sowie 26 Batterie-Systemen. Positiv hob Howard Smith in diesem Zusammenhang hervor, dass Proterra zudem Ende Juni ein bedeutendes Abkommen mit dem Miami-Dade County in Florida bekannt gegeben hat, in dessen Rahmen das County 42 elektrische Transitbusse ZX5+ sowie 75 Ladestationen von Proterra erwerben will.

Ein starker Geschäftstreiber dürfte laut Smith die Politik der neuen US-Regierung werden. So möchte Joe Biden Milliarden in die Elektromobilität investieren. Und US-Energieministerin Jennifer Granholm gehörte früher dem Board of Directors von Proterra an, bevor sie ins Kabinett von Biden berufen wurde.

Bis 2025 hofft Proterra, seinen Umsatz auf über zwei Milliarden US-Dollar steigern zu können. Doch selbst wenn man dieses Ziel für zu ambitioniert hält, sei Proterra mit seiner derzeitigen Marktkapitalisierung von rund 3,5 Milliarden US-Dollar angesichts seines Wachstumspotentials immer noch ein mögliches Schnäppchen für spekulative Anleger.

Vestas Wind Systems

Daniel Foelber sieht derweil eine "buy the dip"-Chance beim Windkraftanlagenbauer Vestas Wind Systems. Laut dem "The Motley Fool"-Autor entfielen auf den Weltmarktführer in 2020 rund ein Drittel der weltweilt installierten Onshore-Windkraftanlagen (ex China).

Der Aktienkurs habe wohl aufgrund schwacher Ergebnisse im ersten Quartal nachgegeben, woraus sich eine gute Kaufgelegenheit für Anleger ergebe. Infolge coronabedingter Lieferengpässe und Verzögerungen bei der Installation war der Quartalsumsatz um zwölf Prozent gesunken. Positiv sieht Daniel Foelber jedoch, dass Vestas für das Gesamtjahr weiterhin optimistisch ist und an seiner Umsatzprognose zwischen 16 und 17 Milliarden Euro festhält. Ferner peilt der dänische Konzern vor Sondereffekten eine operative EBIT-Gewinnmarge von 6 bis 8 Prozent an. Im ersten Quartal war diese EBIT-Marge noch mit -3,6 Prozent negativ.

Für die Aktie spreche zudem, dass Vestas eine starke Bilanz ausweise. So sei der Cash-Bestand höher als die Schulden. Zwar sei die Branche von einem harten Wettbewerb gekennzeichnet, jedoch gehöre der sauberen Energie die Zukunft, glaubt Daniel Foelber, und es sei nicht abzusehen, dass Vestas seine Führungsrolle verlieren wird.

