HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Wacker Neuson von 20,00 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Baumaschinenhersteller in zyklischen Endmärkten agiere, sei es nicht verwunderlich, dass die Ertragslage starken Schwankungen unterliegt, schrieb Analyst Alexander Galitsa in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Dennoch sei der fünfjährige Durchschnittswert des Gewinns je Aktie in den letzten zehn Jahren um jährlich mehr als 6 Prozent gestiegen. Dieser Trend dürfte sich - gestützt von globalen Megatrends - fortsetzen./edh/ag;