NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Neuson nach Zahlen und einer Ausblickanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Eckdaten des Baumaschinenherstellers für das zweite Quartal seien stark ausgefallen und hätten die bereits erwartete Erhöhung der Jahresziele ausgelöst, schrieb Analyst Martin Comtesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Diese beinhalteten für das zweite Halbjahr ein 5-prozentiges Umsatzwachstum bei einem 15-prozentigen operativen Ergebnisrückgang (Ebit), was er als konservativ erachte. Dennoch ließen die neuen Ziele vermuten, dass der Höhepunkt bei der Auftragsentwicklung bereits hinter dem Unternehmen liege und dass sich die Wachstumsraten kurzfristig wieder normalisierten./gl/he;