NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Wacker Chemie von 117 auf 103 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Chris Counihan senkte in seiner am Freitag vorliegenden Analyse seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Konzerns. Die anhaltende Unsicherheit bei Polysilizium führe dazu, dass Wacker Chemie seine Produktionskette an die geringere Nachfrage aus der Solarindustrie anpassen müsse. Dies wiederum führe zu betrieblichen Ineffizienzen und erhöhe die Notwendigkeit, den Übergang zu einer stärkeren Ausrichtung auf die Halbleitermärkte zu beschleunigen./la/ag;