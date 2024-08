NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach Eckdaten zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 243 dänischen Kronen belassen. Der Windkraftkonzern habe den diesjährigen Margenausblick aufgrund nicht zahlungswirksamer Kosteneffekte in der Dienstleistungssparte gesenkt, schrieb Analyst Colin Moody in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei eine bedauerliche Entwicklung in einem üblicherweise leistungsstarken Geschäftsbereich./tih/edh;