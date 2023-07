Vestas Wind Systems A-S 23.84 CHF -11.57% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vestas nach einer Gewinnwarnung von Siemens Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 225 dänischen Kronen belassen. Dafür verantwortlich sei der Konkurrent Siemens Gamesa, dessen Probleme aber kein Grund zur Sorge für die gesamte Branche seien, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte Siemens Energy die Probleme nicht schnell gelöst bekommen, könnten Kunden eine Zeit lang nach alternativen Lieferanten für Onshore-Anlagen suchen./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2023 / 15:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



