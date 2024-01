HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Siltronic von 52 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Mit der sich erholenden Nachfrage in den Absatzmärkten dürfte der Wafer-Hersteller 2024 wieder ein Umsatzwachstum erzielen, gestützt von der Preisdisziplin im globalen Wafer-Oligopol, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dennoch dürfte das Unternehmen mit einigen unterschätzten Wachstums- und Rentabilitätsproblemen konfrontiert sein, weshalb der Ausblick auf 2024 enttäuschen sollte./edh/gl;