NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 32,80 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta aktualisierte am Mittwochabend seinen Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November. Er bezog dabei den vom Unternehmen eingesammelten Konsens und Quartalsberichte aus der Branche mit ein. Die wichtigste Frage für Anleger sei, ob die Jahresergebnisse samt neuen Mittelfristzielen die Aktien nach ihrem starken Lauf noch weiter antreiben könnten. Mit Blick auf das vierte Geschäftsquartal, dessen Bericht ansteht, sieht sich Gupta bei Auftragseingang und Gewinnmarge klar über dem Konsens./ag/gl;