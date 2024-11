NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach vorläufigen Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Auftragslage des Herstellers von Energietechnik sei stark, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Prognosen für das Jahr 2028 überraschten bei den Margen positiv./bek/he;