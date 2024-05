NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 20,00 auf 19,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kommentare des Managements zum Stahlmarkt seien negativ gewesen, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Montag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2024 und 2025./edh/he;