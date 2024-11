FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter anlässlich eines möglichen Übernahmeangebots des Großaktionärs GP Günter Papenburg AG von 16 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die in Aussicht gestellte Kaufofferte lasse sich möglicherweise als strategischer Zug deuten, der auf dem signifikanten Kursverlust der Salzgitter-Aktie um rund 50 Prozent seit Jahresbeginn basiere, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die fast 30-prozentige Salzgitter-Beteiligung am Kupferproduzenten Aurubis könnte ein Grund für das mögliche Angebot sein./edh/he;