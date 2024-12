FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Norma Group mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Der überraschend angekündigte Verkauf der Sparte für das Wassermanagement sei noch in einem frühen Stadium, und die Suche nach einem Interessenten dürfte erst Anfang 2025 beginnen, schrieb Analyst Nikita Lal in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er rechnet mit einem Abschluss der Transaktion im kommenden Jahr und sieht den Wert der Sparte bei etwa 600 Millionen Euro. Derweil habe der Börsenwert des gesamten Zulieferer- und Verbindungstechnikkonzerns vor der Ankündigung bei 380 Millionen Euro gelegen./gl/ag;