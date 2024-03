HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Norma Group nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Autozulieferer habe die vorläufigen Resultate für das vergangene Jahr bestätigt und eine vergleichsweise breite Umsatz-Zielspanne für 2024 ausgegeben, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die mindestens stabil avisierte, bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) entspreche den Markterwartungen. Sie zeige, dass Norma mit moderaten Fortschritten im Kampf gegen die unbefriedigende Profitabilität in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) rechne./gl/mis;