FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Norma Group von 20 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Nicolai Kempf begründete in einer am Dienstag vorliegenden Studie das neue Kursziel mit leicht gesunkenen Gewinnerwartungen für 2024 aufgrund höherer Zinskosten. Mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht hieß es, der Verbindungstechnik-Spezialist dürfte von der zuletzt gestiegenen Autoproduktion in Europa profitiert haben. Deutlicher Gegenwind komme aber von der Währungsseite, während der Lagerabbau im Bereich Wassermanagement ein Ende gefunden haben sollte./tav/edh;