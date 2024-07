NORMA Group 35.51 CHF 2.43% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das Management des Verbindungstechnik-Herstellers lege seinen Schwerpunkt auf die Profitabilität, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal sollte das Vertrauen der Anleger in das Ziel für die bereinigte operative Marge (Ebit) stärken. Während beim Umsatz das untere Ende der Zielspanne in Sicht sei, hält er die Ebit-Zielsetzungen für gut erreichbar./tih/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.