NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat MTU nach neuesten Daten zur Triebwerksnutzung im Flugverkehr auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Zahlen zeigten eine anhaltende Erholung seit 2019, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./ajx/he;