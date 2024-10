NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. In dem Quartal habe es nur wenig Anzeichen für eine Absatzerholung im Reifengeschäft gegeben, schrieb Analyst Harry Martin in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Den Herstellern gelinge es aber, dem Gegenwind mittels der Produktpalette zu begegnen. Im Automobilsektor seien die Aktien für Investoren daher ein vergleichsweise sicherer Hafen./bek/mis;