FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 21,00 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Essenslieferanten müssten für das dritte Quartal vor allem profitables Wachstum liefern, schrieb Analystin Silvia Cuneo in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison. Ihre Umfrage im September in sechs Kernmärkten habe ein eher durchwachsenes Bild ergeben. Cuneo mag im Moment vor allem Deliveroo./ag/gl;