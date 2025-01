FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 17,00 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Wachstumsperspektiven der Bank hätten sich im neuen Jahr bislang deutlich verbessert, schrieb Analyst John Kim in einer am Montag vorliegenden Studie. So seien in den vergangenen Tagen die Kapitalmarktrenditen stark gestiegen./bek/gl;