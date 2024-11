NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Halozyme angesichts des Interesses an Evotec auf "Neutral" mit einem Kursziel von 54 US-Dollar belassen. Analystin Jessica Fye geht in einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass die Amerikaner das Potenzial sehen, mit dem Wirkstoffforscher ein leistungsstarkes, diversifiziertes Dienstleistungsangebot aufzubauen. Für Investoren komme dieser Schritt wohl unerwartet. Angesichts der großen Unterschiede zwischen Evotec und Halozyme dürfte es ihrer Einschätzung nach einige Zeit dauern, bis der Markt die Auswirkungen eines solchen Deals durchdacht hat./tih/ajx;