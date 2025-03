ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Grand City Properties nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Analyst Charles Boissier wies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung darauf hin, dass das Zahlenpaket weniger umfangreich sei als üblich, da es den geprüften Jahresabschluss erst am 17. März geben werde. Positiv sei die Wertentwicklung der Immobilien. Das Mietwachstum sei im Vergleich zu den Neunmonatszahlen gestiegen./tih/gl;