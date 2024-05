FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grand City Properties von 12,30 auf 14,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein solides erstes Quartal komme mit einem bestätigten Ausblick einher, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell senkte er den Bewertungsabschlag auf den für 2024 erwarteten Nettoimmobilienwert - auf ein weiterhin konservatives Niveau, wie er betonte./tih/edh;