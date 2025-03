Grand City Properties 8.71 CHF -0.33% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Analyst Kai Klose attestierte dem Immobilienunternehmen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Eckdaten, die leicht über den Erwartungen lägen. Den finalen Jahresbericht werde es erst in einigen Tagen geben, weil das Unternehmen Zeit für den Abschluss des Prüfprozesses gewinnen wolle./tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.