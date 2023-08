HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Encavis auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Betreiber von Solar- und Windparks verfüge über ein felsenfestes Geschäftsmodell mit profitablem Wachstum, schrieb Analyst Simon Jouck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er folgert dies nach Aussagen des Finanzchefs Christoph Husmann nach einem Treffen in Stockholm. Er habe die Widerstandsfähigkeit und das niedrige Risikoprofil der Geschäfte betont./tih/ajx;