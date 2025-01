NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat DWS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Fondstochter Ende Januar habe er nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/ajx;