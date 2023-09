NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS anlässlich einer von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC beschlossenen Strafzahlung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Zahlung von 25 Millionen US-Dollar entspreche in etwa den von der Fondsgesellschaft gebildeten Rückstellungen, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei ein relativ günstiger Ausgang der SEC-Untersuchung und eine positive Entwicklung für DWS, da nun die entstandene Unsicherheit vorbei sein dürfte./edh/he;