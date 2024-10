NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Unter den vom US-Analysehaus etwa 150 beobachteten europäischen Werten mit mittelgroßer und kleinerer Marktkapitalisierung steht Dürr auf einer Liste mit den 10 Favoriten von Bernstein. Der Anlagenbauer sei günstig bewertet und biete solides langfristiges Wachstum, schrieb Analyst Aleksander Peterc in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/bek;