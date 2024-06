FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 32 Euro belassen. Der Anlagenbauer bu?ndele Divisionen und vereinfache damit die Konzernstruktur, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dürr reduziere damit die Komplexität und verfolge die Strategie, stärker auf Automatisierung und Nachhaltigkeit zu fokussieren. Die neue Organisation ermögliche mittelfristige Synergien, verbessere den Kundenzugang und mache die Auftragsabwicklung effizienter. Außerdem werde die Transparenz erhöht. All dies wertet der Experte positiv./tih/bek;