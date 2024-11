ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einem Treffen im Rahmen einer Investorenkonferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" belassen. Das Kursziel beließ Analyst Mate Nemes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit 19,50 Euro unverändert. Finanzchef James von Moltke habe sich zuversichtlich geäußert, was das für 2025 angepeilte Ertragsziel betrifft./tih/gl;