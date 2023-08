ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CRH nach Zahlen von 4850 auf 5060 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Halbjahr des Zementherstellers habe gute Fortschritte gezeigt, was das operative Gewinnwachstum (Ebitda) betreffe, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei derzeit günstig./mf/ck;