NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Asos nach einer detaillierten Auswertung der Geschäftsjahreszahlen von 400 auf 375 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Andrew Wade kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Online-Händler, angelehnt an dessen Zielsetzungen./tih/ajx;