Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Umsatz und Ergebniskennziffern des IT-Dienstleisters hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter Anlegern herrsche Erleichterung, denn einige hätten eine erneute Kürzung des Ausblicks befürchtet. Aktuell werde die Aktie mit einem Abschlag gehandelt, doch eine überdurchschnittliche Bewertung wäre eigentlich gerechtfertigt./edh/tih;

