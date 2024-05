NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adesso auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty attestierte dem IT-Dienstleister in einer am Montag vorliegenden Studie ein gemischtes erstes Quartal. Das Unternehmen verzeichne weiterhin eine gute Nachfrage, doch die Auslastung der Kapazitäten bleibe unter dem Schnitt./tih/gl;