Wichtige Daten prasseln auf den Goldpreis ein - So schlägt sich das Edelmetall

Im Vorfeld dieser Datenflut halten sich die Marktakteure bei leicht negativem Grundton überwiegend zurück. Ein besonders hohes Mass an Aufmerksamkeit dürfte am Nachmittag die Bekanntgabe des Auftragseingangs langlebiger Wirtschaftsgüter für den Monat Juni (14.30 Uhr) erfahren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich dieser gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent reduziert haben. Das Wohl und Wehe des Goldpreises dürfte aber weiterhin sehr stark an die Zinserwartungen gekoppelt sein. Deshalb dürften die Marktakteure bei der heutigen Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell "jedes Wort auf die Goldwaage legen". Äusserungen bezüglich der künftigen Entwicklung von Inflation und Konjunktur könnten dann dem Goldpreis neue Impulse verleihen - nach oben, aber auch nach unten.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermässigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 3,40 auf 1.714,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Trotz Lagerminus stabil

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute einen deutlich höher als erwarteten Lagerrückgang in Höhe von über vier Millionen Barrel ausgewiesen hat, zeigte sich der Ölpreis relativ stabil. Sorgen um die Nachfrage bestimmen derzeit das Marktgeschehen. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird. Laut von Trading Economics veröffentlichten Umfragen unter Analysten sollen sich die Lagerreserven bei Rohöl um fast 860.000 Barrel und bei Rohöl um 1,04 Millionen Barrel reduziert haben.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,39 auf 95,37 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,16 auf 99,62 Dollar anzog.





