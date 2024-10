Goldpreis im Aufwind: Warum das Edelmetall so begehrt ist

Werbung Goldpreis 2652.32 USD -0.15% Charts

• Etwa 190'000 Tonnen Gold wurden bisher abgebaut, jährlich kommen 2'500 bis 3'000 Tonnen hinzu• Besonders in Krisenzeiten und in aufstrebenden Märkten wie China und Indien wird Gold als Wertanlage geschätzt• Aufgrund der Knappheit und Wirtschaftskrisen wird ein weiterer Preisanstieg erwartet

Die Entstehung und Seltenheit von Gold

Gold ist eines der seltensten Metalle der Erde. Seine Seltenheit geht auf den Ursprung im All zurück: Die Mehrheit des auf der Erde befindlichen Goldes entstand durch nukleare Prozesse in Sternen und gelangte durch Meteoriteneinschläge auf die Erde, wie auf moneyGold.de beschrieben. Da Gold tief im Erdinneren gebunden ist, sind die oberflächlichen Vorkommen begrenzt. Man schätzt, dass bisher etwa 190'000 Tonnen Gold weltweit abgebaut wurden - diese Menge würde in einen Würfel passen, der nur etwa 21 Meter Seitenlänge misst.

Trotz dieser vergleichsweise geringen Menge wird jedes Jahr weiterhin Gold gefördert. Es wird geschätzt, dass jährlich rund 2'500 bis 3'000 Tonnen Gold neu hinzukommen. Allerdings ist auch klar, dass die förderbaren Goldvorkommen irgendwann erschöpft sein dürften, wie aus dem Beitrag auf moneyGold.de hervorgeht. Experten schätzen, dass es nur noch etwa 52'000 Tonnen abbaubares Gold auf der Erde gibt.

Gold als begehrte Anlageform

Gold hat sich in den letzten Jahrzehnten als stabile Wertanlage etabliert, was in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zu einem steigenden Goldpreis führt. Dies liegt nicht nur an seiner Seltenheit, sondern auch an seiner Beständigkeit. Gold oxidiert nicht, verliert kaum an Glanz und behält langfristig seinen Wert. Aufgrund dieser Eigenschaften wird Gold nicht nur als Schmuck und in der Industrie verwendet, sondern vor allem auch als Absicherung gegen Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten geschätzt.

Wie LAFFARTS erläutert, spielt auch die symbolische Bedeutung von Gold eine wichtige Rolle. Seit Jahrhunderten wird es als Zeichen von Macht, Reichtum und Status angesehen. Diese historische Bedeutung trägt dazu bei, dass Gold auch heute noch als wertvolle Anlageform betrachtet wird.

Der Einfluss der Goldknappheit auf den Preis

Einer der wesentlichen Treiber für den steigenden Goldpreis ist die Knappheit des Edelmetalls. Die Fördermengen werden zwar durch neue Technologien verbessert, doch das verbleibende Gold ist schwer zugänglich. Besonders tiefliegende Vorkommen erfordern aufwändigere und teurere Methoden. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Gold, insbesondere aus aufstrebenden Märkten wie China und Indien, wo Gold einen hohen kulturellen und wirtschaftlichen Wert hat.

Laut dem Beitrag von moneyGold.de könnten die globalen Goldvorräte in den nächsten zwei Jahrzehnten erschöpft sein. Dies erhöht die Dringlichkeit, alternative Quellen zu erschliessen, wie etwa Recycling. Bereits heute stammt ein erheblicher Teil des weltweit verfügbaren Goldes aus recyceltem Material.

Recycling und nachhaltige Nutzung von Gold

Da die natürlichen Vorkommen von Gold begrenzt sind, gewinnt das Recycling immer mehr an Bedeutung. Laut Schätzungen wird rund 15 Prozent des jährlich verwendeten Goldes aus recycelten Quellen gewonnen. Wie in dem Beitrag auf moneyGold.de betont wird, könnte dieser Anteil in den kommenden Jahren weiter ansteigen, wenn die primären Goldvorkommen erschöpft sind. Die Goldindustrie könnte sich zunehmend auf das Recycling statt auf den Bergbau konzentrieren, um die Nachfrage zu decken.

Gold lässt sich dabei hervorragend recyceln, ohne an Qualität zu verlieren. Altgold, Schmuck und industrielle Abfälle werden eingeschmolzen und aufbereitet. Dies reduziert den Bedarf an Neuförderung und schont gleichzeitig die Umwelt. Experten sind sich einig, dass recyceltes Gold in Zukunft eine wichtige Rolle im globalen Goldmarkt spielen wird.

Zukunft des Goldmarktes

Trotz der begrenzten natürlichen Ressourcen bleibt die Nachfrage nach Gold ungebrochen. Die zunehmende Bedeutung als Wertanlage, vor allem in Krisenzeiten, sorgt dafür, dass der Goldpreis stabil bleibt oder sogar weiter steigt. Die potenzielle Knappheit und die Schwierigkeit der Förderung verstärken diesen Trend. Es wird erwartet, dass sich der Goldpreis weiter nach oben bewegt, da immer mehr Anleger in Gold als sicheren Hafen investieren.

Die langfristige Entwicklung des Goldpreises hängt jedoch auch von der globalen Wirtschaft und den Finanzmärkten ab. Solange Unsicherheiten wie Inflation, politische Spannungen und wirtschaftliche Rezessionen bestehen, bleibt Gold eine gefragte Anlageform. Zudem wird die Rolle von Gold in der Technologie - insbesondere in der Elektronik und Medizin - weiterhin bestehen bleiben und zur Nachfrage beitragen.

D. Maier / Redaktion finanzen.ch