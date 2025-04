Goldpreis: Deutsche Bank erwartet deutlichen Anstieg

Anzeige

• Gold bleibt in Krisenzeiten gefragt• Deutsche Bank hebt ihre Goldpreisprognosen deutlich an• Starke Nachfrage durch Zentralbanken und Zinssenkungserwartungen befeuern die Prognose

Gold gilt in Krisenzeiten als sicherer Hafen. Das hat sich in den vergangenen Tagen einmal mehr bewahrheitet: Als Donald Trump mit seiner erratischen Zollpolitik die Finanzmärkte erschütterte und Aktien weltweit kräftig an Boden verloren, flüchteten sich Anleger zunehmend in Goldinvestments und bescherten dem Rohstoffpreis ein neues Rekordhoch.

Goldpreis hat einen wilden Ritt hinter sich

Dass die Euphorie nach dem Sprung über die Marke von 3'167 US-Dollar kräftig nachliess und der Goldpreis massiv korrigierte, war verschiedenen Faktoren zu schulden. So griff die Panik der Anleger offenbar kurzzeitig auch auf Rohstoffinvestments über, zudem dürften einige Goldinvestoren angesichts der starken Preisentwicklung der vergangenen Monate einige Gewinne mitgenommen haben. Darüber hinaus vermuten Beobachter, dass angesichts der Talfahrt an den Finanzmärkten Nachschusspflichten in andere Anlageklassen dafür gesorgt haben, dass Anleger einen Teil ihrer Goldinvestments zu Geld machen mussten.

Inzwischen hat Gold die Marke von 3'000 US-Dollar je Feinunze wieder zurückerobert, grundsätzlich dürften Investoren an Gold als Krisenschutz also offenbar keine Zweifel zu haben.

Deutsche Bank-Analysten erwarten Fortsetzung der Goldpreisrally

Das gilt auch für Experten der Deutschen Bank, die sich kürzlich überaus optimistisch für die weitere Goldpreisentwicklung zeigten. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, haben Analysten des Finanzhauses ihre durchschnittlichen Goldpreisprognosen für 2025 und 2026 auf 3'139 US-Dollar bzw. 3'700 US-Dollar pro Feinunze angehoben. Dabei verwiesen die Markexperten auf die jüngsten wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen weltweit.

Mit dem neuen Preisziel ist die Deutsche Bank deutlich bullisher als zuletzt: Die vorangegangenen Prognosen hatten mit 2'725 US-Dollar für 2025 und 2'900 US-Dollar für 2026 sogar unterhalb des aktuellen Preisniveaus gelegen.

Trump-Politik nährt Rezessions- und Zinssorgen

Der durch Donald Trump ausgelöste Handelskrieg dürfte Experten zufolge die Gefahr für eine Rezession in den USA und ein mögliches Übergreifen auf andere Volkswirtschaften deutlich erhöht haben. Vor diesem Hintergrund könnte sich die US-Notenbank zu Zinssenkungen veranlasst sehen. In einem Umfeld niedriger Zinsen gehört Gold zu den attraktiveren Anlageklassen, da es als Wertspeicher dient. Historisch betrachtet gingen Leitzinssenkungen häufig mit einer positiven Entwicklung beim Goldpreis einher.

Zentralbanken mit starker Nachfrage

Darüber hinaus führen die Deutsche Bank-Experten auch die Goldnachfrage von Seiten der Zentralbanken als einen Grund für ihre bullishe Goldpreisprognose an. Die Nachfrage der Zentralbanken nach Gold sei seit 2022 von 10 Prozent auf 24 Prozent des Goldmarktes gestiegen - verglichen mit ihrer Nachfrage nach Staatsanleihen, die nur sieben Prozent bis zehn Prozent der Nettoemissionen ausmachte, heisst es bei Reuters unter Berufung auf die Bank weiter.



