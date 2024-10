Gold vor neuem Höhenflug? Marktexperte setzt extrem bullishes Kursziel

• Zentralbankkäufe, vor allem aus China und Russland, treiben den Goldpreis• Trotz konventioneller Warnsignale bleibt die Nachfrage nach Gold hoch• Cam Hui prognostiziert einen Goldpreis von bis zu 4'400 USD pro Unze

Der Goldpreis hat in diesem Jahr neue Rekordstände erreicht. Dabei wurde das Edelmetall durch verschiedenste Faktoren angetrieben: die Zinspolitik der Notenbanken, die jüngste Dollarschwäche, aber auch den Anlegerwunsch nach einem Inflationsschutz, der Investoren in Krisenzeiten immer wieder in das weitgehend wertbeständige Edelmetall treibt.

Die konventionellen Treiber hätten jüngst aber ihre Strahlkraft verloren, schreibt Cam Hui bei "MarketWatch". So erkläre die jüngste Schwäche des Dollars nicht die neuen Allzeithöchststände bei Gold. Gold gelte zudem auch als Absicherung gegen Inflation, doch inflationsindexierte US-Staatsanleihen (TIPS) seien schwächer geworden, als die Goldpreise gestiegen sind, so der Experte. Dies würde technische Warnungen vor einer möglichen Goldpreisschwäche hervorbringen. Anleger sollten sich aber keine Sorgen machen.

"Der Bullenmarkt lässt sich folgendermassen zusammenfassen: Auch wenn die herkömmlichen Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen, ins Straucheln geraten sind, sind andere Faktoren aufgetaucht, die die Nachfrage stützen", so der Marktexperte.

Dabei nennt der Experte konkret den Kauf von Goldreserven durch die Zentralbanken, speziell jene aus Russland und China, wo man versucht, sich von dollarbasierten Vermögenswerten unabhängiger zu machen, um sich auf eine mögliche Eskalation des Konfliktes mit den USA vorzubereiten.

Zudem hätten sich auch chinesische Haushalte mit Gold eingedeckt. Darüber hinaus seien westliche Anleger in Goldanlagen zurückgekehrt, was man allerdings seiner Ansicht nach sowohl bullish als auch bearish werten könne.

Experten wie SentimenTrader haben daraufhin jedoch erste Zweifel an der Nachhaltigkeit der Goldrally ausgesprochen: "Es kommt selten vor, dass die Stimmung gegenüber Gold optimistischer ist als gegenüber anderen grossen Märkten. April 2020 ist das einzige Mal im letzten Jahrzehnt, dass die Stimmung gegenüber Gold höher war als gegenüber Aktien, Anleihen und Rohöl", so ein Beitrag auf "X".

