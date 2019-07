Gold: Neues Sechsjahreshoch bei über 1'450 Dollar markiert

Nachdem ein US-Kriegsschiff eine iranische Drohne in der Strasse von Hormus abgeschossen hatte, überwand der Goldpreis die Marke von 1.450 Dollar und erzielte damit den höchsten Stand seit Mai 2013. Ausserdem mahnte US-Notenbanker John Williams (New York Fed) mit Blick auf die aktuelle Geldpolitik zur Eile. Man sollte mit einer Zinssenkung nicht zu lange warten, um die niedrige Inflation und das nachlassende Wirtschaftswachstum zu bekämpfen. Für ein hohes Mass an Aufmerksamkeit dürfte als nächstes der für den Abend anberaumte Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) sorgen, der den Marktakteuren wichtige Hinweise auf die Stimmung an den Terminmärkten liefert.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 14,50 auf 1.442,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Verunsicherung deutlich gestiegen

Die jüngste militärische Eskalation im Nahen Osten führten an den Ölmärkten am gestrigen Donnerstag zu einer Achterbahn der Gefühle und einer Tradingrange von rund drei Dollar. Am Abend dürfte die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes mit ihrem Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren an den Ölmärkten für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Sollte es hier zu überraschenden Entwicklungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) ermässigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,57 auf 55,87 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,93 auf 62,86 Dollar anzog.