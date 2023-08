Zweites Quartal 2023: In diese zehn Aktien investierte Carl Icahn

Hinter Starinvestor Carl Icahn liegen einige turbulente Monate. So geriet die Holdinggesellschaft des Börsenprofis Icahn Enterprises ins Visier des Leerverkäufers Hindenburg Research. Dieser warf dem Investor in einem ausführlichen Bericht vor, ein Schneeballsystem zu betreiben, um weiterhin hohe Ausschüttungen tätigen zu können. Die Vorwürfe lasteten auf dem Aktienkurs der Holdinggesellschaft, wodurch auch Icahns eigenes Vermögen deutlich einbrach. Dies lässt sich auch am Portfoliowert des Börsenkenners ablesen. Während das Depot im ersten Jahresviertel 2023 noch ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 22,03 Milliarden US-Dollar umfasste, schmolz dieses im zweiten Jahresviertel auf 15,484 Milliarden US-Dollar zusammen.

Nichtsdestotrotz übersteigt dieses Vermögen noch immer den Wert von 100 Millionen US-Dollar sehr deutlich, weshalb Icahn dazu verpflichtet ist, zum Ende jedes Quartals einen 13F-Bericht bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegt.

Zahlreiche Positionen seines Portfolios beliess der Starinvestor im zweiten Quartal unangetastet. Von zwei Beteiligungen trennte er sich jedoch vollständig. So schmiss der Finanzprofi alle Aktien des Energieunternehmens Cheniere Energy aus seinem Depot. Noch im Vorquartal hatten die Anteilsscheine einen Platz in der Top 10 eingenommen. Daneben reduzierte Icahn auch sein Investment an dem Leasingunternehmen Herc um 100 Prozent. Auf der anderen Seite nutzte der Starinvestor die Kursschwäche seiner eigenen Gesellschaft, um sich mit weiteren Titeln einzudecken.

Im folgenden Ranking sind die Top 10 der Beteiligungen nach ihrem Wert im abgelaufenen Quartal aufgeführt. Berücksichtigt werden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2023.

Redaktion finanzen.ch