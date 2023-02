Zahlreiche Abgänge: Sulzer-Geschäftsleitung im Umbruch

• Sulzer mit neuer Chefin seit November 2022• Konzernleitung seither mit zahlreichen Abgängen• Auch Verwaltungsrat vor Neuordnung

Mitte Oktober letzten Jahres gab der Industriekonzern Sulzer bekannt, dass Verwaltungsrats-Vorsitzende Suzanne Thoma per 1. November 2022 auch als Exekutive Präsidentin den Konzern leiten würde. Sie löste damit CEO Frédéric Lalanne an der Spitze des Unternehmens ab, der selbst den Posten erst im Februar 2022 übernommen hatte.

Gleichzeitig wurde damals auch bekannt gegeben, dass die Strategie des Konzerns auf den Prüfstand gestellt werde, da es aufgrund des sich verändernden Marktumfeldes und einer damit einhergehenden Nachfrageverschiebung bei Energie und Infrastruktur Handlungsbedarf gäbe, so das Unternehmen. So verlautete Thoma im Interview mit AWP: "Wir wollen unsere Strategie besser auf die geopolitischen Herausforderungen ausrichten". Wie diese Neuausrichtung der Strategie ausfällt, darüber will Sulzer im Zuge der Ergebnisvorlage zum ersten Halbjahr 2023 informieren.

Die Quartalszahlen zu den ersten neun Monaten des Jahres 2022 hatten zwar einen rekordhohen Orderbestand von 1,95 Milliarden Franken offenbart, dennoch wurde die Umsatz-Guidance gesenkt. Der rasche CEO-Wechsel, der wenige Tage vor der Bilanzvorlage verkündet wurde, habe aber nichts mit den Zahlen zu tun gehabt. Diese hätten zwar noch besser sein können, seien jedoch auch nicht unbefriedigend gewesen, so Thoma.

Konzernleitung mit zahlreichen Abgängen

Dennoch hat die neue Sulzer-Chefin mit dem Umbau des Unternehmens offensichtlich nicht lange gefackelt. So gibt es seit dem 1. Januar 2023 einen neuen Chef der Division Flow Equipment. Der neue Divisionsleiter ist Jan Lüder, der zuvor den Geschäftsbereich Mining Technologies von thyssenkrupp leitete. Er löst damit Frédéric Lalanne ab, der zuvor neben seiner Tätigkeit als CEO auch diesen Bereich übernommen hatte.

Einen weiteren Neuzugang hat ausserdem die Personalabteilung zum 1. Januar 2023 verzeichnet. So wurde Haining Auperin zum Chief Human Resources Officer und stösst somit gleichzeitig zur Konzernleitung des Technologiekonzerns dazu. Vor ihrer Zeit bei Sulzer, die bereits 2016 begann, arbeitete sie als Global HR Director der Boiler Product Line bei GE Power. Sie löste Arman Sohet ab, der zuvor sechs Jahre in der Konzernleitung Sulzers sass.

Ein weiterer Wechsel in der Konzernleitung steht noch aus, denn auch der Divisionsleiter Chemtech, Dr. Torsten Wintergerste, steht dem Unternehmen laut der Handelszeitung seit dem Jahresende 2022 nicht mehr zur Verfügung. Er ist auf dem Webauftritt des Unternehmens unter der Rubrik Management bereits nicht mehr zu finden, über einen möglichen Nachfolger ist bisher jedoch nichts bekannt.

Weiterhin der Konzernleitung erhalten bleiben damit lediglich Thomas Zickler, der seit dem 1. Mai 2022 als CFO des Unternehmens agiert, sowie Tim Schulten, der seit Anfang 2022 als Divisionsleiter Services auftritt.

Auch Verwaltungsrat vor Veränderungen

Auch im Verwaltungsrat stehen noch vor der kommenden Generalversammlung bereits einige Änderungen fest. So gab das langjährige VR-Mitglied Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen Ende Dezember 2022 bekannt, sich nicht mehr zur Wahl stellen zu wollen. Als Begründung nannte die Dänin den Wunsch die Zahl ihrer VR-Mandate reduzieren zu wollen, schreibt AWP. Daneben hatte im September 2022 VR-Vizepräsident Matthias Bichsel seinen Rücktritt verkündet. Für keines der beiden VR-Mitglieder steht bisher eine Nachfolge fest.

Allerdings plant der Industriekonzern generell das Gremium neu zu ordnen. So soll mit dem "Lead Director" eine neue Funktion geschaffen werden. Hintergrund ist, dass Thoma jeweils im Board of Directors und der Konzernleitung die Spitze innehat und dies aus Compliance-Sicht unangemessen sei. Wie die Handelszeitung berichtet, soll zu diesem Zweck ausserdem der Aufsichtsrat von sechs auf acht Mitglieder vergrössert werden. Auch hierzu gibt es bislang jedoch keine Informationen, welche Kandidaten dafür in Frage kommen.

Redaktion finanzen.ch