Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochvormittag Verlust reich

Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 404,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'563 Punkten steht. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 402,50 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 404,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 514 Ypsomed-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 439,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 8,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 261,00 CHF. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 35,48 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,20 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,71 CHF ausgeschüttet werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,16 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

