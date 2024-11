Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Der Ypsomed-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 04:28 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 399,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 15'508 Punkten realisiert. Die Ypsomed-Aktie gab in der Spitze bis auf 381,00 CHF nach. Bei 381,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 13'637 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 439,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 9,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 261,50 CHF am 16.11.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 52,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,09 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Ypsomed am 21.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 27.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2025 8,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

