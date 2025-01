Webinar: Investmentstrategien für 2025 und wie Sie davon profitieren

Das Jahr 2024 hat neue Massstäbe gesetzt: Steigende Märkte, Rekorde bei Kryptowährungen und eine veränderte Zinspolitik der US-Notenbank. Wie entwickeln sich diese Trends 2025 weiter? Lernen Sie Webinar am 23. Januar um 18 Uhr die Mechanismen kennen, die die wichtigsten Märkte beeinflussen, und erfahren Sie, wie sich Veränderungen bei Zinssätzen, Indizes wie dem S&P 500 und Nasdaq 100 sowie bei Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf Ihre Investmententscheidungen auswirken.

Tariq Dennison, Spezialist für Investmentberatung und Futures-Handel, präsentiert Ihnen im Trading-Webinar konkrete Futures-Verträge, die Ihnen helfen können, von Marktbewegungen zu profitieren. Er erläutert, welche Trends voraussichtlich weitergehen und welche möglicherweise eine Umkehr erleben - und wie Sie sich darauf optimal vorbereiten können!

Entdecken Sie bewährte Strategien, um Ihr Depot für maximale Kapitaleffizienz zu positionieren. Lernen Sie, wie Sie gezielt von Marktaufschwüngen oder -rückgängen profitieren können. Das Webinar am 23. Januar um 18 Uhr ist die perfekte Gelegenheit, fundiertes Wissen und praktische Ansätze zu kombinieren, um 2025 erfolgreich zu handeln.

Ihr Experte im Webinar

Tariq Dennison ist Vermögensverwalter und Anlageberater mit Sitz in der Schweiz. Er ist unter der Marke GFM für die Verwaltung von Anlagekonten in Hongkong und den Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Tariqs Leidenschaft liegt darin, multinationalen Familien und Fachleuten zu helfen, ihr Vermögen zu verstehen und robuste Portfolios aus einkommensgenerierenden Vermögenswerten und Finanzplänen aufzubauen und zu erhalten. Vor seiner Tätigkeit bei GFM war er in den Vermögensverwaltungsabteilungen von Société Générale in Hongkong, CIBC in Toronto und London sowie bei Commerzbank, Bear Stearns und JP Morgan in New York tätig. Tariq hat einen Masterabschluss in Financial Engineering von der University of California in Berkeley und lehrte auf Masterebene Kurse zu Fixed Income und Alternative Investments an der ESSEC Business School in Singapur. Herr Dennison ist Vollmitglied der Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) und Autor des Buches "Invest Outside the Box" sowie des kommenden Buches "10 Ways To Invest". Er ist regelmässig als Gast bei CNBC Asia’s Street Signs und RTHK’s The Close zu sehen.