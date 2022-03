Von Tesla zum Schweizer Detailhändler: Das sollte man über den künftigen Valora-Präsidenten Sascha Zahnd wissen

• Sascha Zahnd neuer Verwaltungsratspräsident bei Valora• Zahnd zuvor mit Stationen bei Ikea, Swatch Group und Tesla• Zahnd verfügt über hohes Ansehen und viele Kontakte

Der scheidende Valora-Verwaltungsratspräsident Franz Julen bekommt laut "Bilanz" mit Sacha Zahnd als seinem Nachfolger seine gewünschte "Optimallösung". Julen lernte Zahnd laut dem Magazin vor wenigen Jahren über Valora-CEO Michael Mueller kennen - der Zahnd wiederum bei einer Konferenz eines deutschen Think Tank erstmals begegnete - und holte ihn 2019 in den Verwaltungsrat des Schweizer Unternehmens. Zahnd besitze "einen starken Leistungsausweis in den Gebieten Retail, Produktion und Supply Chain bei global führenden Unternehmen. Zudem bringt er den für das Silicon Valley charakteristischen digitalen Pionier-, Innovations- und Transformationsgeist mit", schwärmte Julen laut "Inside IT" von seinem Nachfolger. Tatsächlich kann der Manager aus Bern mit Mitte 40 bereits auf eine beachtliche internationale Karriere zurückblicken.

Zahnds Karriereweg geht steil nach oben

Nach seinem FH-Abschluss in Betriebsökonomie zog es Sascha Zahnd - der heute auch einen Executive Master of Business Administration der IMD Business School Lausanne besitzt - laut "Bilanz" zunächst zu Ikea, wo er nicht nur in der Schweiz, sondern auch in New York, Mexiko City und Shanghai in der Logistik und Supply Chain tätig war. 2010 erfolgte der Wechsel zur Swatch Group - laut dem Magazin für Zahnd ein "Bubentraum". Bei der Swatch-Tochter ETA war er dabei laut "Bilanz" für die Wertschöpfungs- und Lieferketten zuständig. 2016 wechselte der Berner zum Elektroautobauer Tesla nach Kalifornien. Als Head of Global Supply Chain und später als Europachef gehörte Zahnd zum erweiterten Führungsteam des Konzerns und war laut "Handelszeitung" einer der engsten Mitarbeiter von Elon Musk. Unter anderem hat er mit hochrangigen deutschen Politikern über den Bau der Gigafactory in Grünheide verhandelt. Zum 1. Mai 2020 kehrte er dem E-Autopionier jedoch den Rücken und ist seitdem wieder stärker in der Schweiz engagiert.

Nachdem Sascha Zahnd bereits 2019 zum Valora-Board stiess, übernahm er im Sommer 2021 den Chefposten der Standortinitiative Digitalswitzerland. Zudem sitzt er im Verwaltungsrat des Mutterkonzerns des Luxusmode-Onlineshops MyTheresa.com. Zahnd ist laut "Handelszeitung" auch als Investor aktiv und unterstützt mit dem von ihm mitgegründeten Unternehmen Valuemaker.ch Startups in der Pre-Seed-Phase, wobei er sich auf Transformation und Nachhaltigkeit fokussiere. Beteiligt ist er laut "Handelszeitung" unter anderem in der Verpackungsindustrie bei Circuloom sowie bei Nokera, einer Plattform für Bauprojekte. Ausserdem entwickelt er laut "Bilanz" zusammen mit Marcel Aeschlimann, dem Vorstandsvorsitzenden der Innovationsfabrik Creaholic, selbst nachhaltiges Geschirr für unterwegs auf Holzbasis. Laut dem Magazin hält er ausserdem noch ein Beratungsmandat für Ford-CEO Jim Farley. Mit dem Sprung an die Spitze des Verwaltungsrats von Valora folgt für Zahnd nun der nächste Karriereschritt, der laut "Bilanz" "nur eine Frage der Zeit" war. Als Präsident des obersten Exekutivorgans ist er massgeblich für die Führung der Geschäfte von Valora verantwortlich.

Was Zahnds Arbeitsweise auszeichnet

Als Verwaltungsratspräsident von Valora könnte Zahnd der Umstand zugute kommen, dass er als national und international extrem gut vernetzt gilt. "Bilanz" spricht gar von einem "Machtnetz", dem unter anderem Ringier-CEO Marc Walder, Finanzminister Ueli Maurer, Palantir-Strategiechefin Laura Rudas oder Ford-Technologiechef Doug Field angehören. Ausserdem geniesst Sascha Zahnd ein hohes Ansehen. Er sei "einer der eindrücklichsten Spitzen-Manager der Schweiz mit viel internationaler Erfahrung", so Marc Walder, der auch der Gründer von Digitalswitzerland ist, gegenüber der "Handelszeitung". Zahnd stehe für Innovation, Transformation und Unternehmertum und glaube weniger an klassische Managementlehre und Organisationsstrukturen, so Walder weiter. "Bei Elon Musk hat er gelernt: Manager sind da, um Lücken zu füllen", so der Ringier-CEO laut "Bilanz". Die ihm unterstellten Mitarbeiter führe er daher an der langen Leine und schenke ihnen viel Vertrauen. Wie sich dies auf die Unternehmenskultur von Valora auswirken wird, wird sich wohl schon bald zeigen.

Redaktion finanzen.ch