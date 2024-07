VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Das Papier von VAT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 445,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'361 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 461,50 CHF. Bei 461,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 24'692 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 16.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 528,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 308,80 CHF. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 44,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 6,25 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,49 CHF aus.

VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,59 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch