Swissquote Aktie News: Swissquote büsst am Donnerstagmittag ein

Um 12:28 Uhr rutschte die Swissquote-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 293,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 15'778 Punkten steht. Die Swissquote-Aktie sank bis auf 292,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 298,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'003 Swissquote-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,00 CHF) erklomm das Papier am 15.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swissquote-Aktie mit einem Kursplus von 6,95 Prozent wieder erreichen. Am 01.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 172,70 CHF. Mit einem Kursverlust von 41,18 Prozent würde die Swissquote-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 4,30 CHF an Swissquote-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,62 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swissquote am 04.03.2014. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38.99 Mio. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 38.99 Mio. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Swissquote.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,54 CHF je Aktie in den Swissquote-Büchern.

Redaktion finanzen.ch